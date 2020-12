Icoane din colecția Aurel Vlaicu, scoase la vânzare Aproape 200 de obiecte de cult vechi, inclusiv care au aparținut familiei aviatorului Aurel Vlaicu, vor putea fi cumparate in cadrul unei licitații care va avea loc miercuri, 9 decembrie, pe platforma Artmark LIVE. „Remarcabila este selecția de icoane ce provin din colecția familiei aviatorului Aurel Vlaicu, inventator și pionier al aviației romane și mondiale. Admirabila apariție este icoana ”Sfantul Ierarh Nicolae pe tron (foto)”, realizata de zugravul legendar din Țara Fagarașului, Ioan Pop, cu foița de aur pe glaja, care pleaca de la un preț de pornire de 350 de euro. De asemenea, creație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

