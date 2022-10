Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia Jubiliara de Arta si Istorie – Romania Regala Centenara este organizata, pe 18 octombrie a.c., Casa de licitații A10 by Artmark, iar expozitia se deschide vineri la Palatul Cesianu-Racovita. Accesul este gratuit publicului interesat de luni pana duminica in intervalul orar 10.00-20.00. Momentul…

- Casa de Licitații A10 by Artmark marcheaza Centenarul Incoronarii, organizand pe 18 octombrie Licitația Jubiliara de Arta și Istorie – Romania Regala Centenara. Momentul istoric care a avut loc acum 100 de ani este reconstituit la Palatul Cesianu-Racovița prin piese de colecție ori obiecte rare care…

- Casa de Licitații A10 by Artmark marcheaza Centenarul Incoronarii, organizand pe 18 octombrie Licitația Jubiliara de Arta și Istorie – Romania Regala Centenara, a carei expoziție se deschide astazi. Momentul istoric care a avut loc acum 100 de ani este reconstituit la Palatul Cesianu-Racovița prin piese…

- Asociația Artis, alaturi de Primaria Municipiului Dej și Muzeul Municipal Dej aduce in fața publicului iubitor de istorie proiectul educativ: ,,Centenarul Incoronarii, la 100 de ani de la incoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria”. Proiectul, aflat sub auspiciile Familiei Regale a Romaniei,…

- Proiectul educativ "Centenarul Incoronarii", care marcheaza incoronarea Regelui Ferdinand si a reginei Maria, va avea, in perioada 5-7 octombrie, cinci opriri in Transilvania, in judetul Bistrita-Nasaud si in localitatile clujene Cluj-Napoca, Turda, Gherla si Dej. Fii la curent cu cele mai…

- Imaginile fac cat 1.000 de cuvinte! Nu mai exista niciun dubiu! Carcotașii care au acuzat-o pe Anamaria Prodan ca l-a agresat pe Reghe și i-au plans de mila antrenorului cu ochiul vanat au acum DOVADA CLARA ca barbatul este cel care a atacat! In imaginile care au intrat in exclusivitate in posesia Realitatea…

- Brașov și Sinaia sunt urmatoarele localitați in care ajunge CaravanaCentenarul Incoronarii Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, eveniment susținut de NewsBV.ro. Istoria prezentata intr-un cadru regal, prin filme, fotografii și discuții Caravana Centenarul Incoronarii Regelui Ferdinand I și a Reginei…

- Regina Maria a fost apreciata de toata luma, dar știai pana acum de ce a murit. Maine se implinesc 84 de ani de cand s-a stins din viața, la Castelul Pelișor din Sinaia. Ce s-a intamplat in trenul cu care se intorcea din Germania spre Romania.