- Pentru a oferi o mangaiere sufleteasca bolnavilor, care sufera in spitale sau la casele lor de pe urma noului coronavirus, dar și pentru a-i intari pe medici și pe cei care muncesc in spitale pentru ușurarea suferințelor fraților noștri, Arhiepiscopia Clujului va scoate in procesiune Icoana facatoare…

- Urmand exemplul inaintasilor, din vremurile de incercare cu molime, Arhiepiscopia Romanului si Bacaului a organizat in zilele de 11 si 12 aprilie o procesiune cu icoane facatoare de minuni.Sub genericul „Maica Domnului ocrotitoarea celor bolnavi”, sfintele odoare si icoane au fost purtate…

- Semn divin, in Biserica Hagiu, din București. Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului a plans cu lacrimi de mir, sambata seara, in timpul Deniei Acatistului Bunei Vestiri. Momentul a fost filmat de parintele Cristian Grama.

- Astazi, icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Dalhauți a ajuns la biserica Banu. Sute de persoane sunt așteptate sa treaca pe la icoana și sa se inchine. Deși preoții le-au transmis credincioșilor sa ramana casa și sa se roage, buzoienii au ieșit in numar mare din case și s-au…