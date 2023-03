Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, are un mesaj pentru Gigi Becali, cu trei zile inaintea derby-ului cu FCSB. FCSB - CS Universitatea Craiova, din runda cu numarul 26 de Liga 1, se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi…

- Afacerile romanilor fac furori in toata lumea de cele mai multe ori, iar acest lucru se intampla și in cazul a trei femei din Cluj, care au ajuns pe culmile succesului in America. Antreprenoarele creeaza produse care decoreaza care din lumea intreaga.

- Fundația Ion Țiriac pregatește un ajutor financiar semnificativ pentru victimele cutremurelor devastatoare din Turcia și Siria. Lumea sportului s-a unit și ajuta victimele tragediei din Turcia și Siria. Fundația Ion Țiriac va contribui la reconstruirea unui sat distrus de cutremure. Din informațiile…

- Chiar daca indicele global a atins cel mai redus nivel din septembrie 2021, privind prețurile alimentelor, producatorii romani sunt tot mai hotarați sa scumpeasca cerealele, fructele și legumele din piețe. Prețurile alimentelor au scazut, in ianuarie, pentru a zecea luna consecutiv, anunta agentia…

- Cabana Capra a fost distrusa de o avalanșa puternica in urma cu doar cateva zile, iar acum a fost deschis un dosar penal in aceasta cauza. Procurorii ancheteaza un posibil caz de inșelaciune, iar cei vizați sunt chiar hotelierii.

- Pe masura ce ”riscurile de escaladare” in Ucraina cresc, lumea se indreapta ”cu ochii larg deschisi” catre ”un razboi mai extins”, a declarat luni secretarul general al ONU in fata Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. Razboi in Ucraina, criza climatica, saracie extrema: „Am inceput anul 2023 cu o…

- Un actor indragit in toata lumea a murit la varsta de 81 de ani. El a avut o cariera indelungata de peste șase decenii și a uimit prin rolurile sale, mai ales in filmele de groaza. George P. Wilbur ramane o emblema a cinematografiei, fiind cunoscut pentru rolul din ”Halloween: Blestemul lui Michael…

- Intr-un județ in care se vorbește mai peste tot despre corupție, iar oamenii se plang ca au trebuit sa dea sume de bani pentru diverse servicii, realitatea faptica privindu-i pe cei care sesizeaza fapte de corupție este diametral opusa. Constatarea este relevanta și important de subliniat in ...