Stiri pe aceeasi tema

- Școlile din orașul Dej, județul Cluj, vor intra in scenariul roșu de funcționare, iar masca va deveni obligatorie in oraș. „A intrat și Dej in scenariul roșu, aceleași masuri ca și in Cluj-Napoca, incepand de vineri ora 0.00”, a anunțat miercuri prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, informeaza…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a susținut marți de la ora 15 o conferința de presa in care a prezentat ultimele evoluții in ce priveștia situația Covid-19 la nivelul județului. Potrivit datelor prezentate, la Cluj-Napoca, Florești, Tritenii de Jos, unde s-a depașit rata de 3 cazuri la mia de locuitori,…

- Municipiul Campia Turzii se apropie de rata de 3 imbolnaviri COVID la 1000 de locuitori, conform datelor facute publice azi de prefectul Mircea Abrudean. Conform acestor date, Cluj-Napoca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Cluj anunța ca luni, s-a aprobat o hotarare prin care alte 3 unitpți de invațamant din Cluj-Napoca trec la scenariul 2.Astfel, prin Hotararea nr. 50 s-au luat cateva masuri privind functionarea unitatilor de invațamant din județ, ca urmare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis, marți seara, trecerea in scenariul roșu de funcționare, cu activitați exclusiv online, la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde cinci elevi au fost confirmați cu Covid-19, potrivit Mediafax.„Ca urmare a apariției…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat în aceasta seara câteva modificari de scenarii privind funcționarea unitaților de învațamânt din județ, ca urmare a schimbarii situației epidemiologice, la propunerea Inspectoratului…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivelul județului Cluj, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ. Prin urmare, astazi, 18 septembrie 2020, in conformitate cu datele…

- Elevii și copiii de gradinița din Timiș (aproximativ 90.000 la numar, inscriși in anul școlar care va incepe in 14 septembrie) vor incepe școala intr-un sistem hibrid. In general, reprezentanții școlilor și gradinițelor din Timiș opteaza pentru școala „in ture”, adica doua saptamani vin la cursuri jumatate…