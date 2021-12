Stiri pe aceeasi tema

- In zi de Craciun un polițist clujean a salvat viața unui pui de cațel pe care l-a gasit aruncat intr-o pubela de gunoi de oameni fara suflet! Micuțul a fost transportat de urgența la un cabinet... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Din primele informații, se pare ca vremea nefavorabila și-a spuns cuvantul, iar poleiul a post cauza producerii accidentului.Doi polițiști au fost raniți și transportați la UPU Vaslui, cu traume minore.

- Mai mult de 300 de copii dintr-un sat nepalez izolat au primit ajutor din partea alpinistului Alex Gavan, prin fundatia sa, care. sprijinit de alpinista Sofie Lenaerts, a livrat echipamente complete pentru iarna in ultima asezare de pe drumul spre K2. „Sa actionezi din inima atrage mai multe…

- Un numar de 230 polițiști buzoieni vor acționa zilnic in perioada 25-26 decembrie pentru ca sarbatorile de Craciun sa fie liniștite. In perioada 25 – 26 decembrie, pentru ca zilele de sarbatoare sa se desfasoare in conditii de siguranta, peste 460 de politisti vor fi pregatiti sa actioneze pentru…

- O familie din Africa a paralizat de frica dupa ce s-a trezit, in bradul de Craciun, cu un „ornament" neobișnuit. In pom s-a ascuns unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume. Pisica familiei a fost cea care a dat alarma, dupa ce s-a uitat indelung și cu mare interes printre globuri și beteala. Muți…

- Un barbat din satul Stancesti, comuna Mihai Eminescu, a salvat de la pieire un pui de caprioara, iar acum cauta o solutie legala pentru ca nu cumva exemplarul sa cada prada cainilor salbatici sau braconierilor. In varsta de 75 de ani, Sergiu Patz poveste ca pe 5 mai a mers in padure cu un prieten din…

- FOTO-VIDEO Eroi la datorie: Doi polițiști din Jidvei au salvat, alaturi de localnici, o femeie care a cazut intr-o fantana Doi polițiști din comuna Jidvei au salvat, alaturi de alți localnici, o femeie de 72 de ani care a cazut intr-o fantana. Povestea eroilor a fost publicata pe pagina de Facebook…

