Fostul presedinte Emil Constantinescu a remarcat miercuri nemultumirea si confuzia care se instaleaza in societatea romaneasca si a indemnat la intoarcerea la om in privinta cresterii calitatii vietii. Acesta a participat la o sesiune aniversara dedicata implinirii a 30 de ani de la infiintarea Institutului de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) al Academiei, alaturi de membri ai conducerii acestui for si de numerosi cercetatori. "Ma gandesc acum, dupa 30 de ani, la un paradox. Desi calitatea vietii, in mod obiectiv, asa cum sociologii demonstreaza si cei care se ocupa mai ales prin acest institut,…