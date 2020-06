Stiri pe aceeasi tema

- Grupul deputaților ALDE din Camera Deputaților s-a afiliat la cel al social-democraților, a anunțat purtatorul de cuvant al formațiunii, Varujan Vosganian, la inceputul ședinței de miercuri din Parlament. Cei șase deputați sunt Varujan Vosganian, Anton Anton, Steluța Cataniciu, Doru Oprișcan, Daniel…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta a Guvernului 43/2020, stabilind extinderea categoriilor de persoane care vor beneficia de acordarea stimulentului de risc de infectare cu COVID, de 2.500 de lei brut pe luna, cu personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare, din…

- Administrația Prezidențiala a anunțat miercuri, intr-un punct de vedere transmis G4Media.ro, ca președintele Iohannis considera ”profund politica” sancțiunea primita de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru declarațiile despre maghiari, anunțand ca va contesta amenda de…

- Senatul a adoptat, ca prima camera sesizata, proiectul de lege privind starea de alerta din 15 mai, urmand ca miercuri sa fie supus votului final in Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul…

- Camera Deputaților a adoptat joi cu modificari, in calitate de for decizional, ordonanța de urgența a guvernului (OUG 37/2020) care ofera posibilitatea, persoanelor fizice și firmelor, a amanarii ratelor la credite. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat ca liberalii vor ataca modificarile…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Modificarea cea mai importanta este ca data alegerilor locale va fi stabilita…

- Camera Deputaților a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede amanarea plații contribuțiilor de asigurari sociale. Au fost 243 de voturi pentru, 81 de voturi contra si 3 abtineri. Legea mai trebuie promulgata de seful statului ca sa intre in vigoare si pana atunci…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a trebuit sa organizeze, luni, o videoconferința din doua sedii ale instituției, pentru a putea judeca recursurile in interesul legii in forma cerua de lege, adica in complet de 67 de judecatori. Instanța suprma a explicat ca unificarea practicii judiciare ramane…