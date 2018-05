Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in penitenciarul din Bistrița, turdeanul Alin Urcan a primit azi vestea condamnarii sale la Tribunalul Alba, intr-un dosar care viza constituirea unui grup infracțional, in care sunt implicați mai mulți turdeni care au fost cercetați intr-un dosar al DIICOT Alba, care are legatura cu rețeaua de…

- Curtea Suprema este asteptata vineri sa se pronunțe in dosarul in care Viorel Hrebenciuc si fiul sau Andrei, Tudor Chiuariu si Ioan Adam sunt acuzati de acte de coruptie. DNA a solicitat o pedeapsa maxima de 12 ani cu executare pentru fostul deputat Viorel Hrebenciuc. In luna februarie, instanța suprema…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat trebuie…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat, joi, de ICCJ la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia nu este definitiva. Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni…