Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va verifica, apoi va face publice rezultatele controlului cu privire la repartizarea cauzei „Ferma Baneasa”, dupa ce Dan Andronic - unul dintre inculpatii condamnati - a scris pe Facebook ca dosarul nu ar fi ajuns prin repartizarea aleatorie pe masa judecatorilor…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va verifica modul in care Dosarul Ferma Baneasa a fost repartizat la completul de judecata care a dat sentinta finala in acest caz, a anunțat președintele instanței supreme, Corina Corbu. Decizia vine dupa ce in spațiul public a fost pusa sub semnul intrebarii repartizarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va verifica, apoi va face publice rezultatele controlului cu privire la repartizarea cauzei „Ferma Baneasa”, dupa ce Dan Andronic - unul dintre inculpatii condamnati - a scris pe Facebook ca ICCJ ca dosarul nu ar fi ajuns prin rapartizarea aleatorie pe masa judecatorilor…

- Condamnat in Dosarul Baneasa, Prințul Paul nu a fost gasit acasa de polițiști. Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, acesta s-ar afla in Portugalia și urmeaza sa fie dat in urmarire internaționala. Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de…

- Omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la sapte ani inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa, iar printul Paul al Romaniei a primit o pedeapsa de trei ani si patru luni inchisoare cu executare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benjamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni cu executare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare.Verdict final, joi, in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benjamin…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benjamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni. De asemenea,…