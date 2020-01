Vasile Constantin Popa, fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, a fost condamnat definitiv, miercuri, de Instanta suprema la sase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost acuzat de mai multe fapte de coruptie.



In acelasi dosar au fost achitati definitiv Gabriel Mihalache, fost sef al Serviciului de Medicina Legala Bihor la data faptelor, si Florian-Alin David, administrator al unei firme.



Pe 22 decembrie 2014, procurorii DNA anuntau ca au dispus trimiterea in judecata a lui Vasile Constantin Popa, fiind este acuzat de luare de mita, santaj,…