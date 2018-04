Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) i-au anuntat pe avocatii inculpatilor din dosarul "Gala Bute" sa fie pregatiti pentru a tine pledoariile finale pe data de 13 aprilie. Decizia completului de cinci judecatori de la ICCJ va fi definitiva.

- Elena Udrea a anunțat ca era insarcinata cu gemeni, insa a pierdut unul dintre copii. Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au anuntat miercuri pe avocatii inculpatilor din dosarul 'Gala Bute' sa fie pregatiti pentru a tine pledoariile finale pe data de 13 aprilie.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au anuntat miercuri pe avocatii inculpatilor din dosarul "Gala Bute" sa fie pregatiti pentru a tine pledoariile finale pe data de 13 apri...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au anuntat miercuri pe avocatii inculpatilor din dosarul "Gala Bute" sa fie pregatiti pentru a tine pledoariile finale pe data de 13 aprilie. Avocatul Elenei Udrea a spus ca aceasta se afla in Costa Rica, vrea sa dea o declaratie in dosar, insa…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au anuntat miercuri pe avocatii inculpatilor din dosarul "Gala Bute" sa fie pregatiti pentru a tine pledoariile finale pe data de 13 aprilie. Avocatul Elenei Udrea a spus ca aceasta se afla in Costa Rica, vrea sa dea o declaratie in dosar, insa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru marti ultimul termen in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si trafic de influenta.Dosarul a fost trimis de DNA in instanta in septembrie 2015 si…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru marti ultimul termen in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si trafic de influenta. Dosarul a fost trimis de DNA in instanta in septembrie 2015…

- Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care judeca dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta ar fi "omul lui Florian Coldea".