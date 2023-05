Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat ieri motivarea deciziei din 28 martie in speța casarii deciziei Curții de Apel din București din 2021, iar prin aceasta se arata ca Steaua București detine palmaresul sectiei de fotbal din perioada 1947-1998 si nu l-a instrainat niciodata. Potrivit motivarii ICCJ, FC FCSB SA nu are nicio […] Articolul ICCJ: Steaua București deține palmaresul secției de fotbal pana in anul 1998 apare prima data in Curierul National .