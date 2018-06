Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja a fost condamnat marti, de ICCJ, la 5 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, decizia fiind una definitiva. Potrivit deciziei magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Rudel Obreja are de executat cinci ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, pentru complicitate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat marti decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, Elena Udrea fiind condamnata la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Rudel Obreja a fost condamnat in acelasi dosar la 5 ani de inchisoare. La ultimul termen al procesului, care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut astfel sentinta din prima instanta, atat pentru Elena Udrea, cat si pentru Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru evaziune fiscala Elena Udrea declara recent la Romania TV ca "ar fi absurd"…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea - aflata in Costa Rica - a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat, pentru miercuri, pledoariile finale in dosarul “Gala Bute”, in care Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii si Turismului si Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, au fost condamnati in ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu sase exceptii de neconstitutionalitate formulate in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt…

- Aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a cerut, vineri, magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri privind implicarea SRI in dosarul "Gala Bute", instanta aproband

- Magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ”Gala Bute”.Judecatorii au admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al Federației Romane…