Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale pentru controlul constitutionalitatii, inainte de promulgare, a Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Potrivit Instantei supreme, sesizarea de neconstitutionalitate priveste actul normativ in […] The post ICCJ sesizeaza CCR in legatura cu modificarile privind transferul magistraților și reducerea vechimii procurorilor appeared first on Știri online,…