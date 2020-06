Stiri pe aceeasi tema

- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis luni ca notiunea de politist din Codul penal se refera si la politistul local.

- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala de la Inalta Curte a stabilit luni ca notiunea de politist, din definitia infractiunii de ultraj, include si politistul local. Decizia este obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial. Inalta Curte a admis o sesizare formulata…

- Un polițist bistrițean a fost prins in flagrant de procurorii clujeni. Acesta cerea o suma de bani in schimbul intervenției intr-un dosar penal. Polițistul de la judiciara a fost prezentat ieri in fața instanței, care l-a trimis dupa gratii pentru 30 de zile. Procurorii clujeni au prins in flagrant…

- Magistrații Tribunalului Cluj au admis propunerea procurorilor DNA Cluj, de arestare preventiva a polițistului bistrițean Adrian Craciunescu, acuzat de luare de mita și trafic de influența. Decizia nu este definitiva și poate fi contestata in 48 de ore la Curtea de Apel Cluj. „In baza art. 226 Cod procedura…

- Studenta Andreea A., originara din Vaslui, s-a folosit in instanța de un precedent și magistrații i-au dat caștig de cauza. In toamna anului trecut aceasta a fost pur și simplu exmatriculata, insa s-a indreptat cu doua procese impotriva Academiei. In primul proces, studenta a solicitat judecatorilor…

- Potrivit DNA , ”in perioada februarie- aprilie 2020, inculpatul F. M. A., in calitate de ofițer poliție judiciara delegat sa efectueze activitați de urmarire penala intr-un dosar la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, ar fi pretins in mod repetat suma de 1.100.000 euro, pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a reusit in premiera, luni, sa solutioneze prin videoconferinta dosarele care au ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept si recursurile in interesul legii, la acest sistem participand 67 de judecatori, fiecare din biroul propriu. Potrivit…

- In contextul masurilor de combatere a pandemiei de COVID 19, sedintele de astazi, 30.03.2020, ale completului pentru solutionarea recursului in interesul legii si completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s au desfasurat in conditii de videoconferinta, din locatii aflate in ambele sedii…