Stiri pe aceeasi tema

- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca este infractiune fapta unei persoane de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare pe numele unei alte persoane, unde sunt postate fara acordul acesteia informatii, fotografii si imagini…

- Instanta suprema a fost sesizata de Curtea de Apel Brasov în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, într-un dosar în care un barbat a fost condamnat în prima instanta la 3 ani si 8 luni…

- Decizia a fost luata in ședința din 25 ianuarie de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, in urma unei sesizari depuse de Curtea de Apel Brașov.”Fapta de a deschide și utiliza un cont pe o rețea de socializare deschisa publicului, folosind ca nume de utilizator numele…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, ca fosta șefa a DIICOT, Alina Bica - condamnata definitiv, in noiembrie 2019, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzata de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender - sa ramana cu aceasta pedeapsa. Decizia este definitiva,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni. De…

- Fostul director general al NN Pensii Raluca Tintoiu a castigat definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procesul in care a cerut anularea sanctiunilor primite de la ASF in anul 2017, in contextul zvonurilor privind nationalizarea Pilonului II de pensii. Instanta suprema a respins…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat miercuri sentinta definitiva in dosarul in care zeci de persoane, printre care si locuitori din Sintesti, judetul Ilfov, au fost trimise in judecata in anul 2013, sub acuzatia ca au obtinut credite de la banci cu documente false, prejudiciul…

- Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei – CCIR, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare si…