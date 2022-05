Stiri pe aceeasi tema

In acest moment, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, se afla in arest in Bulgaria, acolo unde a ajuns dupa condamnarea primita in dosarul „Gala Bute", de 6 ani de inchisoare cu executare.

Completul de cinci judecatori care dezbtae a doua cale extraordinara a de atac din dosarul Gala Bute, recursul in casație, a respins cererea de suspendare temporara a efectelor deciziei definitive din dosar in cazul fostului șef al FRB, Rudel Obreja.

Completul de cinci judecatori care dezbate recursurile in casație din mega-dosarul Gala Bute in cazul Elenei Udrea și Rudel Obreja au luat, luni in discuție doar cererea de suspendare temporara a efectelor deciziei definitive din dosar in cazul lui Obreja, dupa ce Udrea ar fi transmis din Bulgaria…

Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema, continua, luni, dezbaterile in cazul celei de-a doua cai extraordinare de atac a Elenei Udrea, introdusa la instanța imediat dupa condamnarea sa definitiva in dosarul Gala Bute și dupa ce CCR a dictat deciziile de neconstituționalitate privind…

Dosarul in care un complet de cinci judecatori dezbate contestația in anulare a fostului ministru al Energiei, Constantin Nita, eliberat dupa suspendarea deciziei definitive de condamnare ca efect al deciziei CCR privind componența completelor acestei instanțe, continua luni la ICCJ.

Judecatoria din Blagoevgrad a decis sambata predarea catre Romania e Elenei Udrea, potrivit Aleph News și Mediafax. Udrea a facut apel, decizia definitiva urmand sa se dea pe 14 aprilie. De asemenea, Udrea a cerut azil politic in Grecia.

Completul de cinci judecatori de la ICCJ a amanat pronunțarea pentru joi, 7 aprilie, in cazul rejudecarii apelului in dosarul Gala Bute. Spre deosebire de strategia de la termenele precedente, DNA a fost de acord cu rejudecarea. Elena Udrea este aparata in acest dosar de fostul ministru Tudorel Toader.

Completul de cinci judecatori de la ICCJ care analizeaza apelurile, dupa admiterea unei contestații in anulare, in urma caruia s-a dispus eliberarea imediata din penitenciar a Elenei Udrea, in dosarul Gala Bute, reia dezbaterile și va analiza raspunsurile CJUE la intrebarile magistraților privind…