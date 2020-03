ICCJ da castig de cauza companiilor de asigurari si obliga FGA sa acopere regresele cumulate pe CASCO

Stiri pe aceeasi tema

- Cați bani primesc cei care sunt in carantina acasa sau la spital, din cauza noului coronavirus. Concediul medical poate ajunge și la 90 de zile CNAS precizeaza ca asiguratii pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru carantina, cuantumul brut lunar al acesteia reprezentand 75% din baza de calcul…

- Cați bani primesc cei care sunt in carantina acasa sau la spital, din cauza coronavirusului. Concediul medical poate ajunge și la 90 de zile CNAS precizeaza ca asiguratii pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru carantina, cuantumul brut lunar al acesteia reprezentand 75% din baza de calcul…

- ​Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a decis miercuri, 19 februarie, retragerea autorizației de funcționare a societații de asigurari Certasig, ca urmare a faptului ca nu și-a restabilit în termenul legal cerințele minime de capital, a anunțat autoritatea. Totodata, ASF a constatat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a dat joi castig de cauza Spaniei, care a expulzat fara o hotarare administrativa sau judiciara doi migranti din enclava Melilla catre nordul Marocului, informeaza AFP potrivit Agerpres. Aceasta decizie surprinzatoare adoptata in unanimitate de Marea Camera…

- Dragos Ciupercescu, primul roman condamnat pentru terorism, in urma atacului cu grenada din 2002 de la Liceul "Jean Monet" din Capitala, are din nou ciștig de cauza la CEDO, care a dispus daune de 3.000 de euro, dupa ce a reclamat condițiile necorespunzatoare din penitenciar.

- Fripturile si burgerii vegetarieni si vegani, o noua tendinta culinara in Statele Unite, au inregistrat o prima victorie in instanta in lupta pentru libertatea de a utiliza referinte la carne pe...

- 115 companii aeriene nu pot opera in Uniunea Europeana, dupa Comisia Europeana a actualizat, luni, lista UE a companiilor aeriene care nu respecta standardele internaționale de siguranța, anunța instituția, potrivit Mediafax.109 companii aeriene sunt certificate in 15 state și au fost incluse…

- Grupul italian de asigurari Assicurazioni Generali SpA negociaza cumpararea celei mai mari parti a activelor din Europa ale rivalei americane MetLife, dar discutiile s-au blocat din cauza divergentelor privind pretul, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit…