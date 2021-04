Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, cererea de revizuire a sentintei prin care Sebastian Ghita, Liviu Tudose, Aurelian Mihaila, Viorel Dosaru si Constantin Ispas fusesera achitati in 2019.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins definitiv cererea de revizuire formulata de Parchetul General in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita a fost achitat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Ploiesti. Astfel, Curtea Suprema a respins, luni, ca inadmisibila cererea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, vineri, cererea depusa de George Becali, prin care omul de afaceri solicita sa fie reabilitat, el avand mai multe interdictii dupa ce in anul 2015 a fost eliberat conditionat din inchisoare. Decizia nu este definitiva. "Admite cererea de reabilitare judecatoreasca…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…

