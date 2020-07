Inalta Curte de Casație și Justiție a decis marți ca Parchetul General a incalcat dreptul la libera circulatie al Sorinei Sacarin, fetița adoptata anul trecut de o familie de romani din SUA, potrivit minutei ședinței. Dreptul la libera ciculație, prevazut de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, a fost incalcat de procurorii care i-au reținut in […] The post ICCJ: Bogdan Licu a incalcat dreptul la libera circulație al fetiței adoptate, Sorina Sacarin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .