Secțiile Unite de la instanța suprema au analizat, joi, modificarile propuse de parlamentari prin care doresc ca executarea pedepselor in cazul a mai multor infracțiuni sa se faca in arest la domiciliu sau in weekend. Judecatorii instanței au decis dupa dezbateri sesizarea CCR privind neconstituționalitate „construcției de articole” care prevad modalitatea de executare a pedepselor. Plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri , cu 170 de voturi “pentru”, 81 “impotriva” si sase abtineri proiectul legislativ privind masurile alternative de executare a pedepselor.…