- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat miercuri, pentru 20 iunie, pronuntarea unei prime sentinte in dosarul in care sunt judecati pentru fapte de coruptie deputatul Mircea Draghici, fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Arges Constantin Nicolescu, 38 de inculpati care la data faptelor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti sentinta in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. La ultimul termen de judecata, procurorii DNA au cerut o pedeapsa de trei…

- DNA a solicitat la ICCJ cate sapte ani de inchisoare pentru fostul presedinte al CJ Arges, Constantin Nicolescu, si pentru Mircea Draghici, secretarul Camerei Deputatilor, in dosarul in care sunt judecati pentru fapte de coruptie privind atribuirea unor contracte de consultanta. De curand, Inalta Curte…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa pronunte astazi sentintele in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost trimis in judecata pentru infractiunile de trafic de influenta, fals in declaratii si constituirea unui grup infractional organizat.

