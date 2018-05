Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- Publicatia Diario Extra difuzeaza un articol intitulat "Romanii fugari aleg Costa Rica drept refugiu", referindu-se la Elena Udrea, despre care afirma ca este "o femeie foarte controversata in tara ei", amintind ca este fost ministru si ca este acuzata de coruptie. Articolul, care invoca si presa…

- Elena Udrea si Alina Bica, cele doua „fugitive” in America Centrala, pot fi extradate si in lipsa unui tratat bilateral cu Romania, in baza unei conventii internationale la care Costa Rica este parte. In temeiul aceleiasi conventii, Costa Rica s-a angajat sa nu acorde azil politic celor acuzati de coruptie.…

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Ea a explicat ce i se intampla la un post de televiziune. In luna februarie a acestui an, Elena Udrea anunța ca este insarcinata și urmeaza sa devina mamica de gemeni baieți . Elena Udrea formeaza un cuplu de ceva vreme cu Andrei Alexandrov, un barbat care este mai…

- Fostul ministru al Turismului spune ca deocamdata sta la hotel, dar ca va trebui sa gaseasca o solutie, precizand insa ca in Costa Rica preturile sunt foarte mari si remarcand ca "nu iti poti permite aici ce iti permiti in Romania". In ceea ce o priveste pe Alina Bica, ea a insistat ca desi aceasta…

