Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 14:27 Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost achitata definitiv marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul privind mita pentru clasarea cauzei in care a fost implicat omul de afaceri Horia Simu. In acelasi dosar, judecatorii au decis condamnarea fostului sef al ANAF Serban…

- Curtea Suprema a pronuntat marti sentintele finale in dosarul in care fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a fost acuzata de favorizarea omului de afaceri Horia Simu achitand-o pe fosta sefa DIICOT. Acesta este primul dintre cele trei dosare in care Alina Bica a fost inculpata si care isi asteapta sentintele…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost achitata, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul privind mita pentru clasarea cauzei in care a fost implicat omul de afaceri Horia Simu. Alina Bica a fost condamnata in prima faza, dar la apel a fost achitata. Ea a fost condamnata definitiv de…

- Fostul consilier prezidential George Scutaru a fost achitat luni de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care este judecat pentru spalare de bani. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat, marti, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat marturie mincinoasa. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor:Catalin Alexandru, editor online: Irina…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu si liderul de sindicat Liviu Luca au fost condamnati joi de Curtea de Apel Bucuresti la 10 ani de inchisoare in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA. Decizia este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica,…

- Fostul presedinte al CJ Teleorman Adrian Gadea s-a prezentat miercuri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) din Capitala. Potrivit unor surse judiciare, acesta este audiat de procurori in dosarul "Belina". AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online:…