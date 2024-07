ICCJ a tranșat scandalul grupelor de muncă. Punctajele lunare se majorează cu 50% Ultimele modificari la legea pensiilor privind grupele de munca au creat o bulversare totala in justiție, instanțele fiind asaltate de procese impotriva caselor de pensii. Practic, interpretarea contestata a fost ca asimilarea grupei a II-a de munca in condiții speciale presupune doar reducerea varstei de pensionare, nu și majorarea punctajului. Pentru ca deciziile instanțelor nu […] The post ICCJ a tranșat scandalul grupelor de munca. Punctajele lunare se majoreaza cu 50% first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

