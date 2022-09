Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri o noua incercare a Elenei Udrea de a fi eliberata din inchisoare, conform Agerpres.roUdrea este detinuta in Penitenciarul Targsor, unde executa o pedeapsa de 6 ani primita in dosarul Gala Bute. Sentinta de condamnare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins cererile depuse de Elena Udrea și de Tudor Breazu de sesizare a Curții Constituționale, decizia instanței nefiind definitiva. De asemenea, au fost respinse și apelurile celor doi impotriva hotararii de condamnare din luna aprilie a acestui an.

- Inalta Curtea de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins cererile depuse de Elena Udrea si de Tudor Breazu de sesizare a Curtii Constitutionale, decizia instantei nefiind definitiva. De asemenea, magistratii Inaltei Curti au respins apelurile Elenei Udrea, Tudor Breazu si Rudel Obreja impotriva respingerii…

- Elena Udrea ramane sa-și ispașeasca pedeapsa la Penitenciarul Targșor. Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, excepția de constituționalitate formulata de fostul ministru, precum și apelurile impotriva deciziei penale pronunțata in Completul de 5 judecatori. Potrivit…

- O judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie ridicata de Elena Udrea in legatura neconstitutionalitatea mai multor dispozitii legale in baza carora instanta i-a pus sechestru pe avere, pana la concurenta sumei de 4,7 milioane de euro, in vederea…

- Elena Udrea ramane in penitenciar. Inalta Curte de Casație și Justitie (ICCJ) i-a respins, miercuri, recursul in casație. Este ultima cale de atac pe care Elena Udrea o avea in dosarul „Gala Bute”. Fostul ministru al Turismului a susținut, in fața instanței, la judecarea recursului in casație, ca este…