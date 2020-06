Ibuprofenul poate fi utilizat în COVID-19 Specialisti din intreaga lume, precum si autoritatile din domeniul sanatatii au demontat miturile legate de ibuprofen si alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), care au aparut odata cu izbucnirea pandemiei de COVID-19. Potrivit expertilor, nu exista dovezi stiintifice despre legaturi intre administrarea ibuprofenului si agravarea simptomelor in cazul bolnavilor de COVID-19, transmite MedicHub. Mai mult, specialistii atrag atentia ca intreruperea tratamentului antiinflamator, mai ales la varstnici, poate afecta grav calitatea vietii. OMS: Nu exista dovezi contra ipubrofenului Organizatia Mondiala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista patru coronavirusuri de care știm ca provoaca raceli obișnuite. Sunt unele voci in comunitatea științifica care susțin ca imbolnavirea recenta cu o raceala ar putea oferi o oarecare imunitate impotriva SARS-CoV-2. Deocamdata insa, astfel de afirmații sunt inca de domeniul speculației, dar este…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- „Epidemia se incheie”. Aceasta este concluzia optimista facuta marti de profesorul Didier Raoult intr-o postare pe Twitter. Invitat sa descrie situatia din Marsilia, specialistul in boli infectioase asigura ca epidemia Covid-19 „dispare” in zona, unde a avut „un singur caz detectat luni in ciuda faptului…

- Pe masura ce țarile s-au carantinat, miliarde de oameni au renunțat la modul lor firesc de viața, iar economia s-a blocat, toate speranțele noastre pentru o viața normala se leaga in principal de o descoperire care ar marca sfarșitul pandemiei coronavirusului: un vaccin. Exista insa și o alta posibilitate,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis sambata ca, in prezent, nu exista vreo dovada ca oamenii care s-au vindecat de Covid-19 sunt protejati de o a doua infectie, chiar daca au anticorpi pentru aceasta.Vezi si: CTP: Ludovic Orban are comportament de dictator. Am mirosit dejecții…

- De cand a inceput pandemia noului coronavirus (SARS-CoV-2), au aparut tot felul de afirmații raspandite pe rețelele de socializare cum ca anumite alimente și suplimente pot preveni sau vindeca COVID-19. Chiar daca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a incercat sa risipeasca astfel de mituri in jurul…

- Un nou caz de febra hemoragica Ebola a fost declarat in Republica Democrata Congo, au anuntat vineri oficialii din Kinshasa si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cu trei zile inainte de proclamarea oficiala a sfarsitului epidemiei, scrie AFP, scrie News.ro."Dupa 52 de zile fara niciun…

- Utilizarea rețelelor de socializare este legata de o dezinformare crescuta Dezinformarea poate fi periculoasa chiar și in perioadele de calm relativ, dar in timpul unei crize de sanatate precum actuala pandemie, mizele sunt mult mai mari. Un nou studiu, intitulat „Going Viral: How Social Media does…