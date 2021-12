Stiri pe aceeasi tema

- Managerii cluburilor din Premier League contesta refuzul liderilor ligii engleze de a intrerupe campionatul in aceasta perioada extrem de dificila, marcata de creșterea numarului de infectari cu tulpina Omicron a Covid-19 și numeroase meciuri amanate. Intreaga Marea Britanie e puternic afectata de…

- Omicron se multiplica de 70 de ori mai repede decat Delta in caile respiratorii umane, susține o echipa de cercetatori din Hong Kong. Studiul prezentat ar oferi primele informatii despre modalitatea in care aceasta tulpina virala infecteaza organismul uman. Potrivit cercetarii, varianta se raspandeste…

- In timp ce alte țari se confrunta cu un nou val de infectari, Romania a intrat intr-o faza de platou, cu un numar de cazuri in scadere. Cu toate acestea, specialiștii spun ca este doar o perioada de liniște aparenta, avand in vedere ca noua tulpina Omicron se raspandește cu repeziciune. Ștefan Dascalu,…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, sustine ca exista posibilitatea ca anul 2023 sa reprezinte sfarsitul pandemiei, iar anul viitor sa fie momentul in care tulpina Omicron va deveni majoritara in defavoarea tulpinei Delta. Florin Rosu: „Din datele stiintifice pe care le avem…

- Raed Arafat a vorbit, joi seara, despre pericolul reprezentat de tulpina Omicron, dar și de alte mutații care pot aparea in viitorul apropiat. Potrivit șefului DSU, medicii depun toate eforturile pentru a afla intr-un timp scurt cat mai multe informații despre noua varianta Covid-19, dar și despre modalitatea…

- Doua din cele trei persoane cu Covid care s-au intors din Africa de Sud par sa fie infectate cu noua tulpina, Omicron. Un jucator din cadrul echipei de rugby CSM Stiinta Baia Mare si alte doua persoane, care au ajuns in tara cu avionul care a repatriat romanii din Africa de Sud, au fost testate pozitiv…

- Este alerta in Romania dupa ce noua tulpina Sars Cov 2 din Africa de Sud a ajuns si in Europa.Numita de OMS Omicron, noua varianta a virusului are cel mai mare grad de raspandire motiv pentru care autoritatile romane vor sa urgenteze eventuala identificare a acestuia in spitalele din tara.Institutul…

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…