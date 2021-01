Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca mai multi jucatori au fost testati pozitiv cu coronavirus, insa revin altii dupa ce au fost indisponibili, astfel ca va putea alcatui un prim “11” puternic la meciul cu Gaz Metan Medias, potrivit news.ro."Intalnim…

- Formatia Internazionale Milano, cu Ionut Radu rezerva, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale Cupei Italiei, trecand in optimi de Fiorentina, in deplasare, scor 2-1 dupa prelungiri. Au marcat Vidal ’40 (penalti) si Lukaku ‘119 pentru invingatori, respectiv Kouame ’57 pentru invinsi.…

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Benevento, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Italiei. AC Milan a ramas in inferioritate numerica in minutul 33, cand a fost eliminat Tonali, potrivit news.ro.…

- În ultimul meci al anului, CFR Cluj primește vizita oltenilor de la CS Universitatea Craiova, într-un duel al orgoliilor între cele doua combatante pentru titlul de campioana. Tehnicianul ardelenilor, Edward Iordanescu,…

- AC Milan si Inter Milano, primele doua clasate in Serie A, au castigat cu 2-1 meciurile pe care le-au disputat duminica in etapa a 13-a. Foto: (c) Jennifer Lorenzini/REUTERS Milan s-a impus pe terenul revelatiei Sassuolo. Echipa antrenata de Stefano Pioli a deschis scorul dupa numai 6 secunde de…

- ​"Am acelasi entuziasm ca în prima zi", a asigurat Zinedine Zidane, antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, tinuta în sah sâmbata pe terenul lui Villarreal, 1-1, în etapa a 10-a din La Liga, transmite AFP.Învinsa la scor în precedenta etapa, 1-4 la…

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Hellas Verona, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Italiei, in care oaspetii au condus cu 2-0 si Zlatan Ibrahimovici a ratat un penalti, dar a marcat apoi pe final.Hellas…

- ​Tehnicianul echipei AS Roma, Paulo Fonseca, a declarat joi seara, dupa meciul cu CFR Cluj, ca formatia sa a facut un joc foarte bun, ceea ce a dus la scorul de 5-0, însa nu a fost foarte usor.“Astazi mi-a placut totul. Daca te uiti la rezultat, ar putea parea ca a fost un meci usor,…