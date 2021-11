Zlatan Ibrahimovic va lansa o noua carte in decembrie, la zece ani de la publicarea autobiografiei sale, potrivit unui anunt facut miercuri de editorii sai din Italia si Suedia, Cairo si Albert Bonnier. Intitulata “Adrenalina, Istoriile mele ingnorate”, cartea a fost scrisa in colaborare cu jurnalistul si autorul italian Luigi Garlando de la Gazzetta dello Sport. Cartea va fi lansata la 2 decembrie in librariile italiene si cateva zile mai tarziu, in 8 decembrie, in Suedia. Editorul sau italian o descrie drept “jurnalul unui barbat de 40 de ani care isi echilibreaza trecutul si priveste viitorul…