Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom este prima companie care a scumpit carburantii in acest an. Compania a facut astfel prima majorare de preturi dupa cea din noaptea Anului Nou, scumpind astazi atat benzina, cat si motorina cu 5 bani pe litru. Pretul benzinei standard din statiile Petrom din Capitala a ajuns pana la 6,35 lei,…

Mahan Sadrat, un tanar manifestant arestat in legatura cu miscarea de protest care zguduie Iranul de trei luni, "a fost salvat de la executie", a declarat miercuri avocatul sau, relateaza AFP.

- Constantin Poiana, directorul spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, a anunțat public ca renunța la produsele și serviciile din Austria, in semn de protest fața de votul negativ pe care aceasta țara l-a dat intrarii Romaniei in spațiul Schengen. „O fac pentru ca știu ca am fost nedreptațiți,…

- Fundația lanseaza campania „Moș Craciun la sate” prin care vrea sa stranga cadouri pentru peste 2.500 de copii Doua treimi dintre familile de la sate vor renunta la cadouri sau vor reduce substantial bugetul pentru cadouri, din cauza cresterii costurilor. Mai mult decat atat, doua treimi dintre romanii…

- Partidul de guvernamant din Slovenia, Miscarea pentru Libertate (GS), a decis sa nu mai foloseasca Twitter, temandu-se ca aceasta retea de socializare ar putea fi folosita de politicieni pentru a transmite stiri false si discursuri motivate de ura, scrie Agerpres care citeaza AFP.

Marea Britanie restricționeaza utilizarea camerelor de supraveghere chinezești in cladirile guvernamentale din cauza temerilor legate de securitate, anunța Mediafax.

- Perioada dificila pe care o traversam din punct de vedere al situației din energie, ne determina sa cautam soluții pentru a economisi mai mulți bani. In ceea ce privește factura de gaz, ai șansa sa scutești cateva sute de lei de la factura daca ții cont de acest detaliu. Afla la ce temperatura trebuie…

- Provincia Quebec din Canada urmeaza sa supuna votului un proiect de lege care le va permite aleșilor sa nu mai fie obligați sa depuna juramantul de credința fața de monarhul Regatului Unit, in prezent Regele Charles al III-lea, a anunțat un oficial guvernamental, miercuri, conform Reuters.