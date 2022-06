IBM îşi închide operaţiunile din Rusia şi concediază angajaţii Dupa ce Rusia a invadat Ucraina in februarie, IBM s-a alaturat altor sute de companii care si-au suspendat afacerile in aceasta tara. Multi altii anuntasera deja o iesire completa din Rusia. ”Pe masura ce consecintele razboiului continua sa creasca si incertitudinea cu privire la ramificatiile sale pe termen lung devine mai mare, am luat acum decizia de a efectua o lichidare ordonata a afacerilor IBM in Rusia”, a scris directorul general Arvind Krishna angajatilor. Krishna a declarat pentru Reuters, la inceputul lunii trecute, ca nu este sigur cat ii mai poate plati compania pe angajatii din Rusia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

