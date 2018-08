IBM, Google și Apple angajează oameni fără facultate. De ce? Facultatea este privita ca o necesitate pentru cei care cauta un job in domeniul tehnologiei. Dar, pe masura ce numarul de locuri de munca in acest domeniu a crescut, depașind in unele țari numarul de solicitanți, companiile precum IBM, Google sau Apple au inceput sa caute oameni educați in medii non-tradiționale. Astfel, companiile aleg acum angajații pe baza aptitudinilor, mai degraba decat pe baza acreditarilor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

