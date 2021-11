Ibăneștiul reciclează! Sambata, 27 noiembrie 2021, in comuna Ibanești va avea loc o noua acțiune de colectare gratuita a deșeurilor electrice și electronice. „Locuitorii comunei, care au aparatura electrica și electronica stricata sau pe care nu o mai folosesc, au posibilitatea sa o predea mașinii de colectare care va circula intre orele 09.00-16.00. Colectarea este gratuita pentru … Post-ul Ibaneștiul recicleaza! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

