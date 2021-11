Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut cu ocazia evenimentului #EU Regions Week 2021 IBA a contribuit la imbunatațirea unor alimente sau a dezvoltat unele noi, precum: suplimente alimentare, produse de patiserie, produse pe baza de miere și produse apicole, suc de fructe, dulceața sau chiar uleiuri cu valoare nutriționala…

- "Acum este atat de rau, incat noi, la Institut (Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului - n.r.), suntem plini. Etajul de copii cu maladie SARS-CoV-2, ei si parintii lor, e plin. Nu mai avem pe unde sa-i punem. Lumea nu realizeaza ca am ajuns in situatia de a trebui sa ne gandim pe cine…

- Comunicat de presa demarare proiect: IZVOCART SRL anunța lansarea proiectului cu titlul ”Dezvoltare Izvocart SRL” inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru” Comunicat de presa IZVOCART SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Izvocart SRL” proiect nr RUE 5375 inscris in…

- Comunicat de presa: anunț finalizare proiect Grant capital de lucru VIAȚA LA ȚARA SRL Comunicat de presa VIATA LA TARA SRL cu sediul in localitatea Ighiu, nr 44, jud Alba inregistrata sub J01/856/2007 la oficiul Reistrului Comertului , CUI/CIF RO22047624 anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Proiect…

- Nivelul mediu al risipei in randul consumatorului urban din Romania a scazut la 6,5% in 2020, de la 10,43% in 2016, iar pentru 2030 estimarile arata ca se va atinge obiectivul de reducere cu 50% a risipei alimentare, a sustinut, miercuri, Sorin Iorga, specialistul Institutului National de Cercetare…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, organizeaza pe data de 29 septembrie 2021 evenimentul on-line dedicat zilei internaționale a conștientizarii asupra risipei și deșeurilor alimentare, care…

- 23.09.2021 Societatea LIN VET MEDICAL SRL anunța finalizarea proiectul cu titlul „Accesare grant pentru capital de lucru” proiect nr RUE M2-8252 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, incepand…

- Cutremur in Romania In ziua de 28 August 2021, la ora 07:56:20 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 110km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 82km E de Brasov, 83km NE de Ploiesti, 108km V de Braila,…