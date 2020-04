”Iau mitraliera și vă fac!” Cui se adresează aceste amenințări La finele saptamanii trecute, in localitatea Bolintin Vale , șeful Poliției a fost filmat in timp ce batea un tanar imobilizat la pamant. Erau de fața alți polițiști, jandarmi și militari care insa nu au reacționat. In urma imaginilor aparute in spațiul public, comisarul Costel Șerban a fost schimbat din funcția de comandant al Poliției și este cercetat penal in prezent pentru purtare abuziva. Incidentul, insa, e departe de a fi incheiat. Un barbat afectat de cele intamplate in Bolintin Vale, a decis sa faca el singur dreptate, cu mitraliera . El a facut un live pe Facebook, amenințand cu moartea… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

