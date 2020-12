S-A STABILIT… Autoritatile vasluiene lucreaza la strategia care va fi implementata pentru buna functionare a centrelor de vaccinare anti-Covid-19. Acestea vor fi deschise in toate orasele din judet, precum si in Zorleni, comuna cu cea mai numeroasa populatie. In prima etapa vor fi vaccinate persoanele care lucreaza in domeniul sanatatii si in cel social, in Articolul Iata unde vor fi deschise centrele de vaccinare anti-Covid-19 in judetul Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .