- Primaria Municipiului Iasi va amenaja un parc de joaca pentru copiii cu dizabilitati si o zona de relaxare pentru adultii cu dizabilitati. Noul spatiu va avea o suprafata de 1.200 de metri patrati si va fi amenajat in Parcul Expozitiei, in zona strazii General Toma Dumitrescu, inspre Stadionul "Emil…

- Un motociclist, din Curtisoara, Olt, victima unui accident rutier produs ieri, va fi transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Bucuresti. Elicopterul SMURD va prelua pacientul de pe Stadionul „1 mai” din Slatina. Aseara, pe raza comunei Curtisoara, s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea…

- Alice envisions de future, primul hackaton AI dedicat adolescentelor din România, a strâns în cadrul Universitații Politehnica din București, timp de doua zile, peste 130 de tinere de liceu din toata țara, într-o serie de întâlniri, workshop-uri și activitați practice,…

- Cosmin Marcovici s-a remarcat in spațiul public in 2016, in scandalul xenofob de la Opera Naționala din București, cand balerina Alina Cojocaru și coregraful Johan Kobborg au fost eliminați din instituție de directorul Tiberiu Soare, iar mulți dintre angajați au strigat ”Afara din țara!” Intr-un comunicat…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in octombrie 2019 au totalizat 595,58 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 166,61 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In octombrie 2019, au beneficiat de acest ajutor social 3.574.835…

- „PISA la București e perfect compatibila cu PISA la Berlin”, spune Alina Mungiu Pippidi, insa in școlile de țara este adevarata problema. „Copiii estonieni sunt in topul Europei la citit, științe și matematica, deși vin dintr-o țara sovietica (rezultatele generale aici)”, constata președintele Societații…

- Asociația Un Pas Inainte Alexandra, cu sediul in Aiud, str. Transilvaniei, nr 67, jud. Alba, a implementat, in calitate de Beneficiar, proiectul Un Pas Inainte pentru Persoanele Adulte cu Dizabilitați. Autoritatea finanțatoare a acestui proiect este Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitați,…