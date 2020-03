Stiri pe aceeasi tema

- Anca Bertea, directorul Direcției de Sanatate Publica Brașov, a demisionat din funcție in cursul zilei de azi. Informația a fost confirmata de Bertea, care a precizat ca „instituția nu era pregatita nici cand era bine, ca sp nu vorbim de situația...

- Anca Bertea, directorul Directiei de Sanatate Publica Brasov, a demisionat din functie in cursul zilei de azi. Informatia a fost confirmata de Bertea, care a precizat ca „institutia nu era pregatita nici cand era bine, ca sa nu vorbim de situatia actuala”, relateaza BizBrasov.

- Jumatate din cei 129 de angajați ai Aeroportului Iași vor intra in șomaj tehnic, a anunțat luni, directorul aerogarii, Catalin Bulgariu, pierderile inregistrare in aceasta luna fiind de șase milioane de lei.”Acum organizam turele pentru ca aeroportul Iasi trebuie sa ramana deschis. Dar jumatate din…

- Solidaritatea este unul dintre multele gesturi pe care le putem face in aceste momente. Ajutorul acordat autoritatilor prin a incerca sa limitam cat mai mult iesirile din casa, pana la a raspunde la unele apeluri de a sprijini material diverse actiuni sunt gesturi mici care pot salva vieti. Borsa este…

- Nemultumirea acesteia tine de modul in care Primaria face repartitii de locuinte sociale. Ea este in fata Primariei alaturi de mama sa, de aproape 2 ore. Cele doua urmeaza sa fie evacuate din Casa Berthelot. Ele sunt nemultumite de faptul ca, desi din septembrie 2019, au repartitie la o alta casa din…

- Liderul filialei municipale a PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, acuza Primaria Iasi ca ascunde realitatea privind poluarea din municipiu, denaturand in mod intentionat cifrele indicate de statiile de masurare a calitatii aerului existente in oras.Marius Bodea afirma, pe Facebook, ca sefii…

- Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi (USLIP Iasi) a anuntat ca aproximativ 20- dintre salariatii invatamantului iesean au folosit in luna decembrie 2019, prima luna integrala de derulare a facilitatilor, abonamentele cu pret redus la mijloacele de transport in comun. Astfel,…