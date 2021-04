Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana, jandarmii salajeni vor acționa zilnic, cu misiunea principala de a acorda sprijin și indrumare cetațenilor ce se vor afla in spațiile publice. Avand in vedere ca in aceasta duminica se sarbatoresc Floriile, numarul de jandarmi aflați in teren a fost suplimentat pentru…

- Cum se apropie tot mai mult Floriile, una dintre sarbatorile importante pentru creștinii ortodocși, ce se marcheaza cu o saptamana inaintea Sfintelor Paști, de la nivelul Poliției Capitalei s-a anunțat, vineri, ca planul presupune sa existe ”efective sporite” in perioada premergatoare și pe durata acestei…

- Este zi mare astazi pentru Andreea Esca și pentru familia sa. Indragita prezentatoare sarbatorește Paștele catolic, iar buna dispoziție și veselia sunt la ele acasa. Iata ce surpriza le-a facut vedeta fiicei sale, baiatului ei, dar și lui Mario Fresh.

- Catolicii sarbatoresc azi Floriile, eveniment ce amintește de intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim. Duminica viitoare, 04 aprilie, catolicii vor sarbatori Paștele, aproape cu o luna mai devreme decat credincioșii ortodocși ce vor sarbatori Paștele in duminica de 2 mai. Asadar, pentru presedintele…

- Credinciosii catolici sarbatoresc, azi, Floriile, zi care aminteste de intrarea lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic și de maslin. In mod traditional, in Duminica Floriilor, Arhiepiscopia Romano-Catolica organiza o procesiune pe strazile Bucurestiului,…

- "Sarbatoarea Floriilor evoca, in esenta, evenimentul intrarii mesianice a lui Isus Cristos in Ierusalim. Inconjurat si aclamat de apostoli, de ucenici si de o mare parte a populatiei ca Mesia Cel Asteptat, Isus intra in Ierusalim aducand un mesaj de abatere de la calea coruptiei si abuzurilor si de…

- Barbascu a fost urmarit de un echipaj de poliție dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens, pe o strada cu sens unic. Incientul ar fi avut loc sambata. In momentul cand i s-a cerut sa se legitimeze, Florin Barbascu a refuzat și a incercat sa se sustraga, intrand in cladirea unde este sala de fitness.…

- Romanii sarbatoresc in fiecare an Dragobetele pe 24 februarie. Care sunt tradițiile și obiceiurile acestei sarbatori și ce trebuie sa faca romanii in aceasta zi pentru a celebra adevarata sarbatoare a iubirii. In fiecare an, pe 24 februarie, romanii sarbatoresc adevarata sarbatoare a iubirii, Dragobetele.…