Iată noul proiect din faţa Teatrului! Copacii mari rămân pe poziţie Santierul de aici va incepe luna viitoare si va dura circa un an. Vor fi demolate cele trei fantani arteziene, fiind inlocuite cu una interactiva. Va fi realizata o conexiune mai spectaculoasa intre Teatru si Mitropolie. Lucrarile la parcul din fata Teatrului National vor incepe in prima parte a lunii iunie. Primaria a emis, ieri, autorizatia de construire, in conditiile in care lucrarile sunt contractate inca din vara anului trecut. Proiectul are o valoare de circa 18 milioane lei (inclusiv TVA) si va finantat de la bugetul local, cu un termen de executie de 12 luni. Lucrarile vor incepe cu intarziere… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O detaliere a acestui proiect a fost facuta de catre primarul Mihai Chirica intr-o conferința de presa susținuta marți, 17 mai. „Nu vom renunța la nici unul dintre aliniamentele de arbori masivi. Prin urmare, aliniamentul I.C. Bratianu, aliniamentul dinspre Caminul Sfantul Nicolae și arborii masivi,…

