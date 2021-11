Iată lucrurile miraculoase pe care le poate face ceapa In caz ca nu știați pana acum, ceapa este unu dintre cele mai bune remedii naturale care face minuni asupra sanatații. De exemplu, este cel mai bun remediu impotriva vomitarii și cel mai bun imuno-modulator, datorita proprietațile sale antibiotice. Aceasta simpla leguma are proprietați antiseptice și antibacteriene datorita conținutului de sulf. Este o sursa bogata in antioxidanți care ajuta organismul sa scape de radicalii liberi. Ultimii sunt cunoscuți drept cauza majora a multor boli cronice, inclusiv cancerul. Sucul de ceapa este un expectorant natural care este benefic in cazul afecțiunilor… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

- Medicul-dietetician, nutriționist, membru al Asociației Dieteticienilor din Canada Natalia Nefiodova a dezvaluit beneficiile cepei. Potrivit ei, ceapa conține vitamine și minerale, fibre și mulți fitonutrienți. Datorita compoziției sale chimice unice, ceapa este capabila sa suprime procesele inflamatorii…