- La cele 11 unitați de invațamant care aveau anul trecut acreditare in cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, se adauga 14 noi instituții din județul Buzau, dintre care 10 au fost acreditate pe domeniul „Educație școlara”, iar patru pe domeniul „Formare profesionala”. Este vorba despre Liceul…

- Articolul Trans Bus a comunicat un nou orar de transport, valabil in zilele de 23 și 24 ianuarie 2023 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Societatea de transport calatori, Trans Bus S.A. Buzau a comunicat programul de transport, valabil in zilele de luni 23.01 și marți 24.01.2023, dupa cum urmeaza:…

- Sute de angajați din educație vor protesta miercuri, intre orele 12.00- 13.00, in fața Palatului Parlamentului, la intrarea de la Izvor. La acțiune vor participa aproximativ 600 de persoane care reprezinta personalul nedidactic din unitațile de invațamant din București și din țara, membri ai FSLI. „La…

- AJOFM Maramureș organizeaza cursuri de perfecționare inclusiv pentru salariați, existand și solicitari in acest sens. ”AJOFM Maramureș organizeaza cursuri de perfecționare și pentru salariații care doresc sa-și adapteze competențele la locurile de munca. Am avut solicitari pentru ocupația de inspector…

- Cei mai buni cercetatori și specialiști din țara și din strainatate participa, zilele acestea, la INOVALIMENT, singurul targ din Romania dedicat exclusiv cercetarii alimentare. Timp de 5 zile, zeci de cercetatori iși vor prezenta lucrarile științifice privind alimentele viitorului, in fața specialiștilor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza in luna decembrie 2022, 90 programe de formare profesionala pentru un numar de 1.295 persoane care beneficiaza, conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite, organizate de Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei…

- ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITAȚI ERASMUS+ IN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARA” Numar de referința : 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009842 2021-2027 Colegiul Național „Ienachița Vacarescu” Targoviște a obținut in 2021 ACREDITARE ERASMUS pentru mobilitați in domeniul Post-ul „Ienachița Vacarescu” Targoviște,…

- Zilele acestea, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, alaturi de polițiști de proximitate și din cadrul Postului de poliție rurala Sapoca, au desfașurat activitați in cadrul Campaniei naționale "Ia atitudine! Spune STOP violenței!" și au organizat intalniri cu elevii mai multor unitați de…