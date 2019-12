IATA inrautateste estimarile de profit ale companiilor aeriene in 2019, din cauza tensiunilor comerciale

Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile provocate de furturile de monede digitale au urcat cu peste 150%, la 4,4 miliarde de dolari, in primele 9 luni ale acestui an, de la 1,7 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2018, potrivit unui raport realizat de compania CipherTrace. "Cresterea de 150% a furturilor de…

- Gigantul chinez al comertului electronic Alibaba a atras deja o cerere de cateva ori mai mare decat oferta de actiuni de 13,4 miliarde de dolari prin care grupul vrea sa realizeze listarea secundara a grupului la Hong Kong, au declarat vineri surse apropiate situatiei, citate de Reuters.Grupul…

- China si Franta au semnat contracte comerciale in valoare totala de 15 miliarde de dolari si si-au reafirmat sprijinul pentru Acordul ”ireversibil” de la Paris referitor la schimbarile climatice, in timpul unei vizite la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite Reuters.

- Economia mondiala va inregistra o crestere de 2,9%, in 2019, si una de 3%, in 2020 Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) a redus, din nou, estimarile legate de evolutia economiei mondiale, in 2019 si 2020, avertizand ca disputele comerciale si incertitudinile privind Brexitul vor…

- Operatorii aerieni chinezi vor avea nevoie in urmatorii 20 de ani de 8.090 de noi aeronave, in valoare de aproape 1.300 miliarde de dolari, deoarece extinderea clasei mijlocii si imbunatatirea infrastructurii vor majora cererea pentru calatorii aeriene, a estimat marti compania americana Boeing, transmit…

- Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decat veniturile obtinute din colectarea taxelor, transmit Reuters si AP.

- Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decat veniturile obtinute din colectarea taxelor, transmit Reuters si AP. Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat ca…

- 'La solicitarea vicepremierului Chinei Liu He si in cinstea sarbatoririi, pe 1 octombrie, a celei de-a 70-a aniversari a Republicii Populare Chineze, am convenit, ca semn de bunavointa, sa amanam de la 1 la 15 octombrie cresterea tarifelor vamale asupra unor bunuri echivaland cu 250 miliarde de dolari…