Iată horoscopul zilei de SAMBATA 4 IANUARIE 2020. Luați-o ușor, e ziua în care… Iata horoscopul zilei de SAMBATA 4 IANUARIE 2020; dupa ce ieri Marte s-a mutat in Sagetator pana pe 16 feburarie, astazi Luna se muta din Berbec in linistitul Taur si primim astfel timp sa ne mai tragem sufletul si sa ne calmam dupa agitatia sarbatorilor dar si a evenimentelor astrale. E bine. Sa ne adunam gandurile. Sa ne clarificam mintea. Sa ne bucuram de weekend pentru ca ne asteapta o saptamana foarte ocupata si plina de luni incolo. Luna in Taur ne indeamna sa petrecem seri linistite si de calitate, sa ne rasfatam simturile si sa o luam mai usor. Da, avem multe de facut la acest inceput… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

