Iata de ce trebuie sa colaborezi cu un producator drojdie modern! Ce inseamna un producator drojdie pentru majoritatea brutariilor? O simpla entitate care le furnizeaza una dintre materiile prime necesare in fiecare zi. Din pacate, pentru brutariile moderne, un astfel de producator ar trebui sa fie mult mai mult. Chiar daca pare greu de crezut, o companie care produce drojdie iti poate pune la dispozitie nu numai tipuri aditionale de ingrediente, dar si o suita de servicii complementare care pot imbunatati semnificativ calitatea produselor preparate in brutaria ta. Astfel, iata de ce ar trebui sa colaborezi cu un producator modern! Beneficiezi de solutii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost aplaudat de zeci de oameni pe plaja Tuzla, dupa ce a salvat din ghearele mortii un tanar care se inecase sub ochii ingroziti ai prietenei sale. Totul s-a intamplat in urma cu cateva zile, atunci cand Ionut Adanie a fost alertat de cativa turisti ca pe plaja exista un tanar adus la mal…

- Biroul National de Statistica informeaza ca indicele preturilor producatorului (preturile medii de vinzare de catre intreprinderile agricole) la produsele agricole in ianuarie-iunie 2022 fata de perioada respectiva a anului 2021 a marcat 109,5%. Asta inseamna o creștere cu aproape 10%, noteaza Noi.md…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca in acest moment exista pe piata o cantitate de grau suficienta pentru a acoperi necesarul pentru industria de panificatie si cantitatile contractate la export si le solicita reprezentantilor din industria de morarit si panificatie sa prezinte date veridice,…

- Anumite tranzacții cu Rusia in domeniile agriculturii, energiei, medicinei, inclusiv cele legate de lupta impotriva coronavirusului, zborurile de tranzit, precum și cele care afecteaza activitatea organizațiilor neguvernamentale, sunt exceptate de la sancțiunile americane, a confirmat joi Departamentul…

- Dalele și pavelele reprezinta o alegere practica și accesibila atat pentru aleile pietonale sau auto, cat și pentru terasele exterioare. Produsele de calitate premium și montajul corect pot asigura o lucrare durabila, rezistenta și cu un aspect impecabil.

- Profil real sau uman? Aceasta este intrebarea elevilor și parinților care completeaza in perioada 4-11 iulie 2022 fișele pentru admiterea la liceu 2022. Primul pas este identificarea filierei, a profilului și a specializarii dorite. Iata care sunt diferențele dintre specializari. Iata ce inseamna profil…

- Procesul de spalare și curațare al hainelor este important atat din perspectiva aspectului ingrijit al acestora, cat și pentru protejarea pielii de virusuri și bacterii. Calcatul articolelor vestimentare reprezinta un pas esențial in rutina de igienizare, acesta fiind responsabil de estetica materialelor…

- In timp ce marea majoritate a țarilor lumii au ales sa lupte cu fumatul implementand politicile recomandate de Organizația Mondiala a Sanatații, unii experți considera ca problema necesita o abordare noua. Asta in condițiile in care numarul de fumatori crește de la an la an, in pofida prețurilor mai…