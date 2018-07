Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din Ministerul Tineretului si Sportului ies sa iși strige nemulțumirile in strada. Marirea salariilor operata de PSD nu i-a inclus, astfel ca angajații au decis ca din 8 august sa intrerupa munca."Sindicatul National Sport si Tineret protesteaza in numele a peste 3.500 de salariati…

- In acest moment, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta in colaborare cu inspectori ai Serviciului de Igiena Publica din cadrul Primariei municipiului Constanta si lucratori ai firmei de salubrizare SC. Polaris M Holding actioneaza in sistem integrat pe strada Muntii…

- Consilierii de probatiune din cadrul Serviciului Bucuresti au declansat marti un protest prin intreruperea spontana a activitatii si au demarat procedurile pentru declansarea unei greve de avertisment, respectiv a grevei generale la nivel national in intregul sistem.Potrivit unui comunicat…

- Protest la Electrica Brașov. Aproximativ 150 de angajați ai societații Electrica Brașov au oprit lucrul, miercuri, de la ora 15.00, fiind nemulțumiți de condițiile de lucru. Oamenii au ieșit in curtea instituției de pe strada Pictor Luchian, protestul fiind autorizat de primarie pana la ora 17:00.…

- Festivitati, joi, in multe localitati din tara, dedicate Zilei Eroilor si sarbatorii crestine a Inaltarii. La Ploiesti, evenimentele sunt programate in cimitirul Bolovani si la monumentul dedicat eroilor de la Catedrala Inaltarea Domnului, iar pentru scurt timp traficul rutier va fi inchis pe…

- Sute de angajați ai unei fabrici din Timișoara care produce echipamente de telecomunicații, unul dintre marii producatori mondiali de antene, au ieșit sa-și ceara drepturile in strada. Oamenii se plang ca nu sunt respectați de șefi și ca au salarii foarte mici. Peste 500 de oameni au ieșit, joi dimineața,…

- Șapte persoane au ajuns la spital, in noaptea de duminica spre luni, dupa o bataie in strada, la Sacele, județul Brașov. In altercația care a avut loc pe o strada din oraș au fost implicați zece barbați, la aceasta ora mai mulți suspecți fiind audiați de catre polițiști. Potrivit purtatorul de cuvant…