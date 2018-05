Iată de ce nu trebuie să permiţi unei persoane străine să intre în dormitorul tău Cea mai intensa putere energetica o are mama unui nou nascut, scrie devorbacutine.ro. Pruncul este capabil sa adoarma in mainile ei chiar și in cele mai aglomerate locuri. Daca cineva strain va incerca sa il adoarma va vedea ca copilul va deveni iritat și suparat. Acest lucru se intampla pentru ca copii sunt hipersennsibili la energia umana. Maturii sesizeaza mai dificil aceasta aura, pentru ca au trecut deja printr-un proces de adaptare și sunt mult mai rezistenți la schimbari. Pentru a crea o bariera protectiva in fața energiei negative trebuie sa evitam sa dormim in spații… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

