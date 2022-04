Iată de ce în 2022 antreprenorii români renunță la magazinele fizice Inceputul anului 2020 a semnificat un pas major in ceea ce privește progresul comerțului electronic. Restricțiile extrem de dure impuse de catre autoritați pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus, precum și creșterea necesitaților consumatorilor romani in perioada de „lockdown” au condus la falimentul multor magazine fizice și, totodata, la prosperitatea afacerilor digitale. Cu alte cuvinte, chiar daca majoritatea persoanelor nu aveau voie sa iși paraseasca locuința, nevoile acestora se amplificau sau, in cel mai bun caz, ramaneau constante. Așadar, intreprinzatorii din țara… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

